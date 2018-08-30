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«Они в основном для детей»: нижегородские спортсмены опробовали площадки, сделанные для воркаута
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«Они в основном для детей»: нижегородские спортсмены опробовали площадки, сделанные для воркаута 

nn.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: nn.ru
Вчера в Приокском районе на улице 60 лет Победы во дворе дома №1 открыли современную воркаут-площадку. Она установлена в рамках регионального проекта «Живи спортом» — до конца лета по всей Нижегородской области должны установить 80 подобных конструкций.
На открытии объекта выступили участники общероссийской общественной организации «Здоровая нация», которые опробовали площадку и показали мастер-класс.
Детям нравилось смотреть, как на этой площадке показывают что-то сложное и красивое.
Мы пообщались со спортсменами и узнали у них — хороши ли эти площадки, которые устанавливают по всему городу, и подходят ли они для занятия воркаутом.
— На открытии других площадок я тоже присутствовал, — рассказал многократный чемпион Нижегородской области и участник Евразийского чемпионата по Street Workout Павел Мартынов. — Они для начального и среднего уровней. В принципе, площадочка неплохая. Для того, чтобы заниматься профессионально, нужна другая конструкция — полноценно переработанная, другого формата. Эта всё равно ближе к детской площадке. Она не предназначена для элементов по типу «солнышка» и прочих опасных трюков — для них необходимо специальное гимнастическое оборудование. Здесь дети могут потренировать ОФП, начальные элементы из гимнастики — для любителей, в общем.
— На открытии подобных конструкций побывал уже несколько раз, — поделился с нами участник команды «Здоровая нация» Иван Назаров. — Такие площадки, которые сейчас ставят, в основном предназначены для детей, а для воркаутеров, занимающихся более серьёзно и выполняющих более сложные элементы, они не годятся. На них можно поделать базовые упражнения: подтягивания на турнике и отжимания на брусьях. Руки скользят конечно, как и везде — тут нужно использовать магнезию. Дети пробовали что-то делать и соскальзывали. Покрытие резиновое, поэтому падать не так жёстко.
К детскому спортивному комплексу присоединена часть с асфальтовым покрытием — здесь для жителей организуют площадку для стритбола.
Ранее мы показывали детскую площадку от Натальи Водяновой, установленную на Автозаводе — там приличная территория и классные конструкции. Также мы рассказывали об открывшейся в Верхних Печерах детской площадке, на которую жители копили деньги 5 лет.
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