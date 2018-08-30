«Они в основном для детей»: нижегородские спортсмены опробовали площадки, сделанные для воркаута

Вчера в Приокском районе на улице 60 лет Победы во дворе дома №1 открыли современную воркаут-площадку. Она установлена в рамках регионального проекта «Живи спортом» — до конца лета по всей Нижегородской области должны установить 80 подобных конструкций.

На открытии объекта выступили участники общероссийской общественной организации «Здоровая нация», которые опробовали площадку и показали мастер-класс.

Детям нравилось смотреть, как на этой площадке показывают что-то сложное и красивое.

Мы пообщались со спортсменами и узнали у них — хороши ли эти площадки, которые устанавливают по всему городу, и подходят ли они для занятия воркаутом.

— На открытии других площадок я тоже присутствовал, — рассказал многократный чемпион Нижегородской области и участник Евразийского чемпионата по Street Workout Павел Мартынов . — Они для начального и среднего уровней. В принципе, площадочка неплохая. Для того, чтобы заниматься профессионально, нужна другая конструкция — полноценно переработанная, другого формата. Эта всё равно ближе к детской площадке. Она не предназначена для элементов по типу «солнышка» и прочих опасных трюков — для них необходимо специальное гимнастическое оборудование. Здесь дети могут потренировать ОФП, начальные элементы из гимнастики — для любителей, в общем.

— На открытии подобных конструкций побывал уже несколько раз, — поделился с нами участник команды «Здоровая нация» Иван Назаров . — Такие площадки, которые сейчас ставят, в основном предназначены для детей, а для воркаутеров, занимающихся более серьёзно и выполняющих более сложные элементы, они не годятся. На них можно поделать базовые упражнения: подтягивания на турнике и отжимания на брусьях. Руки скользят конечно, как и везде — тут нужно использовать магнезию. Дети пробовали что-то делать и соскальзывали. Покрытие резиновое, поэтому падать не так жёстко.

К детскому спортивному комплексу присоединена часть с асфальтовым покрытием — здесь для жителей организуют площадку для стритбола.