Британские врачи пропишут школьникам больше играть на свежем воздухе

Уполномоченная по правам детей Англии Энн Лонгфилд предложила британским врачам общей практики на время летних каникул прописывать детям играть на свежем воздухе. Такой рецепт, как считает детский комиссар, поможет противостоять сидячему образу жизни, способствующему ухудшению психического здоровья детей, а также распространению ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. О подробностях инициативы сообщает The Guardian

Летние каникулы призваны восстановить силы перед началом нового учебного года. Но современные школьники остаются дома в одиночестве перед экранами компьютеров и смартфонов. Энн Лонгфилд полагает, что неправильно проведенные каникулы способствуют росту уровня насилия и агрессии и гарантируют, что дети вернутся в школу, не поправив здоровье, а ухудшив его. Ссылаясь на мнение специалистов, омбудсмен напомнила, что летом уровень сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения среди школьников возрастает.

Слова детского комиссара Англии подтверждает исследование, проведенное в прошлом году UKactive, некоммерческой организацией, поощряющей активный образ жизни и продвигающей интересы коммерческих фитнес-залов и общественных центров досуга. В ходе проведения фитнес-тестирования эксперты UKactive определили, что ученики начальной школы потеряли 80% своих фитнес-показателей за каникулярный период, индекс массы тела у них увеличился. При этом у 25% школьников из семей с самыми низкими доходами уровень физических возможностей снизился в 18 раз по сравнению с 25% детей из семей с высоким уровнем достатка. Кроме того, исследователи отметили, что половина британских детей в возрасте семи лет не имеют физических нагрузок даже один час в день (минимум, рекомендуемый Национальной службой здравоохранения Великобритании).

"Мы создали мир, который подавляет естественный инстинкт наших детей быть активными, заменяя его сидячим образом жизни и экранной зависимостью. Каникулы должны проходить в играх с друзьями, но для многих детей они превратились в нездоровое, неинтересное и даже одинокое времяпровождение, наносящее ущерб их физическому и умственному благополучию", — заявила Танни Грей-Томпсон, бывшая паралимпийка и председатель UKactive.

По мнению детского комиссара Англии, необходимо принять радикальные меры, чтобы повысить значимость игр на свежем воздухе. Для этого требуется провести капитальный ремонт существующих игровых площадок, построить новые, привести в порядок парковые зоны, сделав их безопасными, доступными и интересными для посещения. Первостепенное внимание Энн Лонгфилд просит уделить обустройству игровых площадок в бедных районах, где ощущается их дефицит.

Энн Лонгфилд предлагает использовать для этих целей средства, собранные от так называемого налога на сахар, повышенного акциза на безалкогольные сладкие напитки, введенного в Великобритании весной 2018 г. Ожидается, что уже до конца текущего года новые налоговые поступления составят £240 млн ($308,8 млн). Изначально средства предполагалось направлять только на обеспечение здоровым завтраком школьников и развитие спорта. Детский омбудсмен предлагает разработать программу инвестиций в детскую игровую активность за пределами школы и во время школьных каникул.

"Физическая активность и игра — чрезвычайно важны для физического и психического здоровья детей. Обеспечивая реализацию этих возможностей, можно сэкономить деньги. Фантастическая ценность всего этого заключается в том, что в дальнейшем удастся избежать трат на восстановление плохого психического и физического здоровья", — поддержала предложение Энн Лонгфилд Сара Волластон (Sarah Wollaston), депутат парламента Великобритании, председатель Комитета по здравоохранению и социальному обеспечению.

Правительство Великобритании планирует за счет мер по стимулированию физической активности к 2030 году снизить вдвое уровень детского ожирения в стране. На реализацию этого проекта выделено £40 млн ($51,5 млн), чтобы поощрять детей и их родителей, особенно из малоимущих социальных слоев, больше заниматься спортом и сократить потребление сладких и жирных продуктов. Кроме того, британское правительство также намерено инвестировать £300 млн ($386 млн) в развитие инфраструктуры школ и колледжей, чтобы помочь защитить и улучшить психическое здоровье и благополучие детей и молодежи.

"Сегодня в России, особенно в крупных городах, укрепляется тренд на здоровый образ жизни. Молодые и активные родители стремятся поддерживать в себе здоровые привычки и прививать их своим детям. Поэтому все большей популярностью пользуются различные игры и транспортные средства для времяпрепровождения на улице. В частности, этим летом наши покупатели активно приобретали велосипеды, самокаты, ролики и модные сейчас гироскутеры, беговелы. Заметен тренд и к здоровому питанию: растут продажи различных фитнес-батончиков из цельных зерен с орехами и семенами", — рассказала начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир» Надежда Киселева

Материал предоставлен проектом +1.