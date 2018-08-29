Участники программы «Московская смена» выступили на фестивале «КВН-2018»

Фото: ЦСО «Щербинский»

Ребята, посещающие Отделение дневного пребывания детей и подростков филиала «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский», 27 августа представили номера на фестивале «КВН–2018» в столице.

В мероприятии приняли участие десять человек.

— Фестиваль провели в Московском молодежном центре «Планета КВН». На мероприятие приехали команды из 11 округов. Наши ребята подготовили сценарий. Свое выступление они репетировали в течение нескольких недель. Дети выступили очень хорошо, —прокомментировала заведующая Отделением дневного пребывания детей и подростков в ЦСО «Щербинский» Ирина Зубец.

Она добавила, что ребятам вручили грамоты.

Отметим, что мероприятие состоялось в рамках третьего летнего месяца программы «Московская смена».