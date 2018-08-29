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Участники программы «Московская смена» выступили на фестивале «КВН-2018»
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Участники программы «Московская смена» выступили на фестивале «КВН-2018» 

Администрация городского округа Щербинка 49 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ЦСО «Щербинский»
Ребята, посещающие Отделение дневного пребывания детей и подростков филиала «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский», 27 августа представили номера на фестивале «КВН–2018» в столице.
В мероприятии приняли участие десять человек.
— Фестиваль провели в Московском молодежном центре «Планета КВН». На мероприятие приехали команды из 11 округов. Наши ребята подготовили сценарий. Свое выступление они репетировали в течение нескольких недель. Дети выступили очень хорошо, —прокомментировала заведующая Отделением дневного пребывания детей и подростков в ЦСО «Щербинский» Ирина Зубец.
Она добавила, что ребятам вручили грамоты.
Отметим, что мероприятие состоялось в рамках третьего летнего месяца программы «Московская смена».
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