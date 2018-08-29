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В мэрии прокомментировали пропажу двух детей из детского сада на Сельме
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В мэрии прокомментировали пропажу двух детей из детского сада на Сельме 

Клопс.Ru 32 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Руководителя и воспитателя калининградского детского сада №55, с территории которого ушли два трёхлетних мальчика, привлекут к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"По данному факту администрация дошкольного учреждения провела служебное расследование. За ненадлежащее исполнение обязанностей к воспитателю группы применено дисциплинарное взыскание", — сообщают в мэрии.
Исполняющую обязанности заведующего детского сада также привлекут к ответственности.
Во вторник, 28 августа, два трёхлетних мальчика не вернулись с прогулки. Их пропажу обнаружили спустя несколько часов, когда за детьми пришли родители. Мальчиков нашли в километре от садика. Оказалось, что они протиснулись между прутьями в заборе.
В городской администрации отметили, что ограждение садика находится в исправном состоянии и никаких повреждений в заборе нет.
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