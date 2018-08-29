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Жители Пресненского района обсудили с доверенным лицом В. Кумина снос детских садов и дома культуры
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Жители Пресненского района обсудили с доверенным лицом В. Кумина снос детских садов и дома культуры 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Жители Пресненского района столицы обсудили с членами избирательного штаба кандидата на должность мэра Москвы от КПРФ Вадима Кумина вопросы сноса детских садов и дома культуры, а также точечную застройку на территории, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«В этом районе снесено два детских сада и одни детские ясли. Сначала их передали в частные руки без обременений, потом снесли. Сегодня президент говорил, что у нас в России в худшую сторону меняется демографическая ситуация. А если нет детского сада, куда направлять ребенка? Ведь молодая семья должна работать, чтобы ребенка кормить, зарабатывать на ипотеку», — сказала доверенное лицо В. Кумина Нина Останина.
В свою очередь депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин добавил, что жителей района беспокоит также и снос дома культуры им. А. Серафимовича, который является объектом исторического наследия столицы. Кроме того, по словам парламентария, жители выступают против точечной застройки.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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