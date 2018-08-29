Ещё
На слете «Право на успех» в Пушкинском районе собралось более ста выпускников детских домов Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

На слете «Право на успех» в Пушкинском районе собралось более ста выпускников детских домов Подмосковья 

360tv.ru 58 минут назад
Ребята встретились в оздоровительном комплексе «Левково» и поделились друг с другом опытом адаптации к самостоятельной жизни. Они уже привыкли к взрослой жизни и делают первые успехи, но до сих пор вспоминают, как покинули стены детского дома и оказались в большом мире.
«Трудность была в адаптации, потому что мы жили в Железнодорожном, все друзья, наставники. Они все остались там. Уезжаешь в свой родной город — там ни знакомых, ни друзей, ни кого. Плюс проблема была с обустройством квартиры», — сказал Вероника Павлюкова, выпускница детского дома.
И подобных историй десятки. Некоторые ломаются и плывут по течению. Но большинство справляется с трудностями. По мнению организаторов, слет направлен, в первую очередь, на поддержку выпускников, поиск и решение проблем, затрудняющих процесс их успешной социализации в обществе. Идея проведения слета пришла от Совета воспитанников и выпускников детских домов Московской области.
Программа слета включает в себя «Открытый диалог», где ребята встречаются с успешными деятелями в области образования, бизнеса, общественной деятельности, культуры, спорта, а также коммуникационный тренинг, интерактивные и деловые игры. Диалог между спикерами мероприятия и выпускниками получился предельно откровенный. Мероприятие оказалось очень интересным и полезным, как для ребят, так и для приглашенных гостей, которые делились своими успехами в различных сферах жизни.
По данным Минобразования региона, количество воспитанников детских домов Московской области с 2013 года сократилось. 94% детей воспитываются в замещающих семьях. Также в 2016 году в Подмосковье был создан областной Совет воспитанников и выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он помогает выпускникам детских домов адаптироваться во взрослой жизни.
360tv.ru: последние новости
Вологодские следователи возбудили уголовное дело по факту избиения шестилетнего ребенка Сирот выселили из детдома во Владикавказе. Забота или махинации с землей? Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика в летнем лагере ВДЦ «Орленок»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
А вы видите животных на фотографиях?34
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Почему фильм «В джазе только девушки» черно-белый2
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»4
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки10
Видео
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
02:59
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
Кино
05:25
Танцы в кино, превратившиеся в кошмары
Кино
05:51
Постеры к фильмам, взбесившие фанатов
Кино
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
10:09
Неловкие фейлы в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение