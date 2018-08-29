На слете «Право на успех» в Пушкинском районе собралось более ста выпускников детских домов Подмосковья

Ребята встретились в оздоровительном комплексе «Левково» и поделились друг с другом опытом адаптации к самостоятельной жизни. Они уже привыкли к взрослой жизни и делают первые успехи, но до сих пор вспоминают, как покинули стены детского дома и оказались в большом мире.

«Трудность была в адаптации, потому что мы жили в Железнодорожном, все друзья, наставники. Они все остались там. Уезжаешь в свой родной город — там ни знакомых, ни друзей, ни кого. Плюс проблема была с обустройством квартиры», — сказал Вероника Павлюкова, выпускница детского дома.

И подобных историй десятки. Некоторые ломаются и плывут по течению. Но большинство справляется с трудностями. По мнению организаторов, слет направлен, в первую очередь, на поддержку выпускников, поиск и решение проблем, затрудняющих процесс их успешной социализации в обществе. Идея проведения слета пришла от Совета воспитанников и выпускников детских домов Московской области.

Программа слета включает в себя «Открытый диалог», где ребята встречаются с успешными деятелями в области образования, бизнеса, общественной деятельности, культуры, спорта, а также коммуникационный тренинг, интерактивные и деловые игры. Диалог между спикерами мероприятия и выпускниками получился предельно откровенный. Мероприятие оказалось очень интересным и полезным, как для ребят, так и для приглашенных гостей, которые делились своими успехами в различных сферах жизни.

По данным Минобразования региона, количество воспитанников детских домов Московской области с 2013 года сократилось. 94% детей воспитываются в замещающих семьях. Также в 2016 году в Подмосковье был создан областной Совет воспитанников и выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он помогает выпускникам детских домов адаптироваться во взрослой жизни.