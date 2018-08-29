Родители получили доступ к системе видеонаблюдения за детьми

В нескольких столичных детсадах установили систему видеонаблюдения. В среду, 29 августа, «ВМ» выяснила подробности пилотного проекта и узнала, как родительская общественность относится к нововведению.

Главной особенностью системы видеонаблюдения, которую будут внедрять в московских детских садах, является то, что доступ к ней имеют только родители дошколят.

— Несколько месяцев назад мы запустили пилотный проект по организации видеонаблюдения в нескольких детских садах. Сервис доступен родителям по подписке, чтобы они в любой момент могли убедиться, что с их детьми все в порядке, — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин

Родители к возможности в любой момент в режиме реального времени понаблюдать за ребенком отнеслись с энтузиазмом.

— Большинство родителей поддерживают идею установки камер в своих дошкольных отделениях, — отметила председатель городского Совета родительской общественности Людмила Мясникова . — В случае возникновения конфликтной ситуации всегда есть возможность обратиться к видеозаписи.

Мясникова уверена: видеонаблюдение не может негативно повлиять на детскую психику, зато может стать удобным инструментом, который будет полезен как родителям, так и педагогам, воспитателям и руководству детского сада.

— На психике детей это не скажется никак. Они просто не должны знать о присутствии в их жизни камер. Об этом знают взрослые: родители и педагоги, — сказала Людмила Мясникова.

Московские школы уже оснащены системами видеонаблюдения, что существенно помогает в обеспечении безопасности.

— Во всех образовательных организациях созданы безопасные условия для детей и сотрудников. Сто процентов зданий имеют круглосуточные посты охраны, оснащены системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова подразделений вневедомственной охраны, — говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы

Всего в Москве установлено около 160 тысяч камер видеонаблюдения. Все они подключены к Единому центру хранения и обработки данных. Камеры следят за улицами, дворами, подъездами жилых домов, местами массового скопления людей, торговыми объектами, строительными площадками, образовательными и медицинскими учреждениями.

Граждане могут использовать запись с камер для использования их в суде, к примеру, чтобы определить виновника дорожно-транспортного происшествия, доказательства факта кражи или вандализма.

Камеры — эффективный инструмент обеспечения безопасности в городе. Записи используются при расследовании 70 процентов правонарушений. С помощью камер полиция следила за безопасностью во время чемпионата мира по футболу — 2018.

КСТАТИ

Около 17 тысяч камер видеонаблюдения установлено на станциях, в вестибюлях и тоннелях Московского метрополитена. Информация с них в режиме реального времени поступает в Центр обеспечения транспортной безопасности в метро, открытый в феврале прошлого года.