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Родители получили доступ к системе видеонаблюдения за детьми
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Родители получили доступ к системе видеонаблюдения за детьми 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В нескольких столичных детсадах установили систему видеонаблюдения. В среду, 29 августа, «ВМ» выяснила подробности пилотного проекта и узнала, как родительская общественность относится к нововведению.
Главной особенностью системы видеонаблюдения, которую будут внедрять в московских детских садах, является то, что доступ к ней имеют только родители дошколят.
— Несколько месяцев назад мы запустили пилотный проект по организации видеонаблюдения в нескольких детских садах. Сервис доступен родителям по подписке, чтобы они в любой момент могли убедиться, что с их детьми все в порядке, — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин.
Родители к возможности в любой момент в режиме реального времени понаблюдать за ребенком отнеслись с энтузиазмом.
— Большинство родителей поддерживают идею установки камер в своих дошкольных отделениях, — отметила председатель городского Совета родительской общественности Людмила Мясникова. — В случае возникновения конфликтной ситуации всегда есть возможность обратиться к видеозаписи.
Мясникова уверена: видеонаблюдение не может негативно повлиять на детскую психику, зато может стать удобным инструментом, который будет полезен как родителям, так и педагогам, воспитателям и руководству детского сада.
— На психике детей это не скажется никак. Они просто не должны знать о присутствии в их жизни камер. Об этом знают взрослые: родители и педагоги, — сказала Людмила Мясникова.
Московские школы уже оснащены системами видеонаблюдения, что существенно помогает в обеспечении безопасности.
— Во всех образовательных организациях созданы безопасные условия для детей и сотрудников. Сто процентов зданий имеют круглосуточные посты охраны, оснащены системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова подразделений вневедомственной охраны, — говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Всего в Москве установлено около 160 тысяч камер видеонаблюдения. Все они подключены к Единому центру хранения и обработки данных. Камеры следят за улицами, дворами, подъездами жилых домов, местами массового скопления людей, торговыми объектами, строительными площадками, образовательными и медицинскими учреждениями.
Граждане могут использовать запись с камер для использования их в суде, к примеру, чтобы определить виновника дорожно-транспортного происшествия, доказательства факта кражи или вандализма.
Камеры — эффективный инструмент обеспечения безопасности в городе. Записи используются при расследовании 70 процентов правонарушений. С помощью камер полиция следила за безопасностью во время чемпионата мира по футболу — 2018.
КСТАТИ
Около 17 тысяч камер видеонаблюдения установлено на станциях, в вестибюлях и тоннелях Московского метрополитена. Информация с них в режиме реального времени поступает в Центр обеспечения транспортной безопасности в метро, открытый в феврале прошлого года.
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