В Республике Мордовия завершилась ХХХ летняя спартакиада в рамках партийного проекта «Детский спорт»

На церемонии закрытия смены присутствовал начальник регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Мордовия Алексей Помелов.

С 20 по 27 августа 2018 на Базе детского оздоровительного лагеря «Сивинь» прошла ХХХ летняя спартакиада в рамках партийного проекта «Детский спорт». Участниками лагеря стали более сотни детей.

На церемонии закрытия смены присутствовал начальник регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Мордовия Алексей Помелов.

В программе спартакиады прошли соревнования по настольному теннису, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу.

Смена спортивного военно-патриотического направления «Сын Полка» стала одной из самых интересных и увлекательных для ребят. В ее программу вошли медицинская, огневая и тактическая подготовка.

По итогам смены был разыгран комплект наград и медалей отличившимся мальчикам и девочкам, а также отобрана сборная команда Мордовии. По итогам спартакиады 1 место занял Ялгинский детский дом-школа, 2 место — Ардатовский детский дом-школа и 3 место занла Ширингушская школа-интернат.