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В Ангарске полицейские приняли участие в акции «Собери ребенка в школу»
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В Ангарске полицейские приняли участие в акции «Собери ребенка в школу» 

Хот 29 минут назад
Фото: Хот
Сотрудники управления МВД России по  Ангарскому городскому округу провели первое вручение учебных наборов в  рамках акции «Собери ребенка в школу». Основная цель благотворительного
мероприятия — помочь подготовится к школе детям из малообеспеченных и  многодетных семей.
Мероприятие, приуроченное ко Дню знаний,
уже традиционно проходит в Ангарске. В текущем году к стражам порядка
присоединились сотрудники других ведомств: МЧС и ГУФСИН. Общими
стараниями уже оказана помощь более чем 10 семьям в подготовке детей к  новому учебному году. Полицейские, сотрудники СИЗО-6 и спасатели сегодня
вручили ребятам яркие «Наборы школьника» с необходимыми канцелярскими
принадлежностями и школьные портфели.
Благотворительная акция принесла массу
положительных эмоций как детям, так и взрослым. Вручая подарки, гости
желали юным гражданам слушаться родителей и хорошо учиться в школе, дети
— благодарили за подарки.
Уже к 1 сентября полицейские планируют
оказать посильную и необходимую помощь всем подучетным семьям, где  воспитываются школьники, чтобы ребята вовремя смогли сесть за парты.
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