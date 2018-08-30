В Ангарске полицейские приняли участие в акции «Собери ребенка в школу»

Сотрудники управления МВД России по Ангарскому городскому округу провели первое вручение учебных наборов в рамках акции «Собери ребенка в школу». Основная цель благотворительного

мероприятия — помочь подготовится к школе детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Мероприятие, приуроченное ко Дню знаний,

уже традиционно проходит в Ангарске. В текущем году к стражам порядка

стараниями уже оказана помощь более чем 10 семьям в подготовке детей к новому учебному году. Полицейские, сотрудники СИЗО-6 и спасатели сегодня

вручили ребятам яркие «Наборы школьника» с необходимыми канцелярскими

принадлежностями и школьные портфели.

Благотворительная акция принесла массу

положительных эмоций как детям, так и взрослым. Вручая подарки, гости

желали юным гражданам слушаться родителей и хорошо учиться в школе, дети

— благодарили за подарки.

Уже к 1 сентября полицейские планируют

оказать посильную и необходимую помощь всем подучетным семьям, где воспитываются школьники, чтобы ребята вовремя смогли сесть за парты.