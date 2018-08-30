Почти 2 млрд рублей потратят красноярские власти на ясельные группы в детсадах

Красноярская администрация продолжит работу над созданием дополнительных ясельных групп в детских садах. На эти цели региональный и федеральный бюджеты выделили городу 1,3 миллиарда рублей, сообщили в мэрии.

Известно также, что больше 500 миллионов рублей власти возьмут из городского бюджета.

«За счет указанных источников финансирования в городе планируется строительство семи детских садов и приобретение одного здания для размещения детского сада. Мероприятия в рамках поручения президента направлены на повышение обеспечения доступности дошкольного образования до трех лет», — говорится в сообщении.

Ожидается, что проект корректировки бюджета Красноярска на ближайшие два года будет принят на сессии Горсовета уже 4 сентября.