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В Красноярске будут проводить фестивали садов
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В Красноярске будут проводить фестивали садов 

АиФ Красноярск + ещё 8 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В 2019 году у Красноярска появится новая столичная «фишка» — фестиваль садов, сообщили в мэрии.
Подобные события ежегодно проводятся в крупнейших городах страны, например, в Москве. Такие фестивали позволяют профессионалам обмениваться опытом, находить новые идеи в области ландшафтного дизайна, садово-паркового искусства, флористики и благоустройства окружающей среды.
«Мы сейчас позиционируем Красноярск как душу и силу Сибири. И если сила у нашего города — богатырская, то души пока не хватает. Поэтому важно воплотить в городе элементы душевности, в том числе через зелёный дизайн, который всегда добавляет гармонии городской среде», — подчеркнул мэр Сергей Ерёмин.
Планируется, что площадкой для проведения первого фестиваля садов станет сквер имени Г. В. Юдина.
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