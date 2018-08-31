В Красноярске будут проводить фестивали садов

В 2019 году у Красноярска появится новая столичная «фишка» — фестиваль садов, сообщили в мэрии.

Подобные события ежегодно проводятся в крупнейших городах страны, например, в Москве. Такие фестивали позволяют профессионалам обмениваться опытом, находить новые идеи в области ландшафтного дизайна, садово-паркового искусства, флористики и благоустройства окружающей среды.

«Мы сейчас позиционируем Красноярск как душу и силу Сибири. И если сила у нашего города — богатырская, то души пока не хватает. Поэтому важно воплотить в городе элементы душевности, в том числе через зелёный дизайн, который всегда добавляет гармонии городской среде», — подчеркнул мэр Сергей Ерёмин

Планируется, что площадкой для проведения первого фестиваля садов станет сквер имени Г. В. Юдина.