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В Красноярске появится больше ясельных групп в детских садах
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В Красноярске появится больше ясельных групп в детских садах 

АиФ Красноярск + ещё 4 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске организуют дополнительные ясельные группы в детских садах. Для этого депутаты Горсовета внесли поправки в бюджет города на 2018-2020 годы.
На создание дополнительных мест в яслях из краевого и федерального бюджетов Красноярску выделили 1,3 млрд рублей. Еще предусмотрено 500 тыс. рублей городских средств. На эти деньги в городе должны построить семь детских садов и приобрести одно здание.
Добавим, что на данный момент возможность попасть в ясли есть, в основном, у детей льготников. Например, из многодетных семей или, когда родители работают в полиции, суде, прокуратуре. Остальным место в детском саду достается не раньше трех лет.
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