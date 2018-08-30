В Красноярске появится больше ясельных групп в детских садах 

В Красноярске организуют дополнительные ясельные группы в детских садах. Для этого депутаты Горсовета внесли поправки в бюджет города на 2018-2020 годы.
На создание дополнительных мест в яслях из краевого и федерального бюджетов Красноярску выделили 1,3 млрд рублей. Еще предусмотрено 500 тыс. рублей городских средств. На эти деньги в городе должны построить семь детских садов и приобрести одно здание.
Добавим, что на данный момент возможность попасть в ясли есть, в основном, у детей льготников. Например, из многодетных семей или, когда родители работают в полиции, суде, прокуратуре. Остальным место в детском саду достается не раньше трех лет.