В Красноярске появится столичная фишка — фестиваль садов

Мэр Красноярска Сергей Еремин пообещал городу новую столичную фишку — фестиваль садов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Первый фестиваль состоится в 2019 году.

«Мы сейчас позиционируем Красноярск как душу и силу Сибири. И если сила у нашего города — богатырская, то души пока не хватает. Поэтому важно воплотить в городе элементы душевности, в том числе через зелёный дизайн, который всегда добавляет гармонии городской среде», — подчеркнул Сергей Ерёмин.

Аналогичные фестивали давно проводятся в Москве и других крупных городах страны. На них ландшафтные дизайнеры, флористы, профессионалы в парковом деле обсуждают пробематику, делятся своими успехами и опытом с коллегами.