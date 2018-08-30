День открытых дверей

Познакомиться с детскими технопарками можно во время бесплатных экскурсий в рамках регулярных акций «День без турникетов», «Технонавигатор — заводы детям», а также дней открытых дверей самих технопарков.

Ближайшая акция «День без турникетов» пройдет с 30 августа по 1 сентября.

Регистрация на акцию «День без турникетов» доступна по ссылке https://www.mos.ru/bezturniketov.

Также в детских технопарках регулярно проводятся бесплатные пробные занятия, мастер-классы, открытые лекции.