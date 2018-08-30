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Два мальчика сбежали из детского сада в Иркутске
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Два мальчика сбежали из детского сада в Иркутске 

АиФ Иркутск + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Два мальчика через щель между верандой и забором сбежали из детского сада в Октябрьском районе Иркутска. Они хотели погулять самостоятельно, сообщила 30 августа пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
О пропаже мальчиков, одному из которых было пять, а второму шесть лет, 27 августа в полицию сообщила заведующая детсадом. Поиски детей начались незамедлительно. Однако вскоре в правоохранительные органы поступила информация, что юных беглецов нашли неравнодушные граждане. Андрей Бобрикович и Олеся Силинских, которые являются сотрудниками одного из магазинов, заметили детей на улице без сопровождения взрослых. Они тут же позвонили в ближайшие детсад и сообщили о их местонахождении.
Инспекторы по делам несовершеннолетних побеседовали с детьми и их родителями, а также с коллективом детсада. Бдительных иркутян планируют поощрить.
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