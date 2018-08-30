Красноярка отсудила компенсацию за травмы ребенка на детской площадке

Красноярский краевой суд удовлетворил иск женщины, 12-летний сын которой получил серьезные травмы на детской площадке.

Мальчик играл на площадке во дворе дома на улице Аэровокзальной, упал с металлической горки на острый угол, выступающий у основания конструкции. Ребенок получил тупую травму живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Врачи квалифицировали эти травмы как тяжкий вред здоровью. Ребенок прошел длительное лечение, перенес операцию по удалению селезенки.

Суд установил, что детская горка была сконструирована более 30 лет назад и не соответствовала нормативам. При этом горка продолжала стоять во дворе, управляющая компания ее не убирала. Управляющую компанию суд и признал ответчиком по делу.

Советский районный суд Красноярска постановил взыскать с УК «Красжилсервис» в пользу пострадавшего ребенка 300 тыс. рублей компенсации морального вреда и 150 тыс. рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке (50% от присужденной суммы). В доход местного бюджета с ответчика была взыскана государственная пошлина в размере 300 рублей.

Красноярский краевой суд своим апелляционным определением от 22 августа 2018 года оставил решение суда первой инстанции без изменения, и оно вступило в законную силу.