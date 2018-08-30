Почти 22 тыс. справок выписано в детских поликлиниках Москвы за первую неделю усиленного режима работы

В детских поликлиниках столицы выписали почти 22 тыс. справок за первую неделю усиленного режима работы, сообщает официальный сайт мэра Москвы

«За первую неделю усиленного режима работы детские поликлиники столичного департамента здравоохранения оформили почти 22 тыс. справок для школ, дошкольных учреждений и спортивных секций, из них около 2 тыс. — в выходные дни», — говорится в сообщении.

Напоминается, что дежурные врачи детских поликлиник ведут прием без выходных. Кроме того, для удобства маленьких пациентов в поликлиниках открыли по одному дополнительному кабинету выдачи справок и направлений. В них педиатры проводят предварительный осмотр ребенка, после чего выдают справку о его состоянии здоровья, а при необходимости направляют к узкопрофильному специалисту. Таким образом, перед началом учебного года родители могут быстро и без очередей получить для своих детей необходимые медицинские документы для посещения школы, детского сада или спортивных секций.

«В прошлом году перед началом учебного года детские поликлиники также работали в усиленном режиме. Этот опыт оказался успешным. Сейчас для удобства москвичей в усиленном режиме функционирует почти 340 кабинетов выдачи справок и направлений, из них более 170 было открыто дополнительно. Прием в кабинетах ведут 570 врачей. В таком режиме поликлиники проработают до 16 сентября, поэтому все необходимые для детских садов, школ и спортивных секций справки можно будет получить в удобное время. Мы и в дальнейшем будем делать так, чтобы подобные пиковые периоды проходили для горожан с минимальными затратами по времени», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна

Кабинеты выдачи справок и направлений открыты с 08:00 до 20:00 в будни и с 09:00 до 15:00 в выходные дни. Записаться можно как в день обращения, так и заранее. Кабинет дежурного врача работает по такому же графику. Попасть на прием можно без предварительной записи, получив талон в инфомате или на стойке информации. Узкие специалисты, участковые педиатры детских поликлиник принимают пациентов по стандартному графику работы медицинской организации.