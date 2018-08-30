Снова в школу: как получить справку в детской поликлинике

За первую неделю усиленного режима работы детские поликлиники столичного Департамента здравоохранения оформили почти 22 тысячи справок для школ, дошкольных учреждений и спортивных секций, из них около двух тысяч — в выходные дни.

Дежурные врачи детских поликлиник ведут прием без выходных. Кроме того, для удобства маленьких пациентов в поликлиниках открыли по одному дополнительному кабинету выдачи справок и направлений. В них педиатры проводят предварительный осмотр ребенка, после чего выдают справку о его состоянии здоровья, а при необходимости направляют к узкопрофильному специалисту. Таким образом, перед началом учебного года родители могут быстро и без очередей получить для своих детей необходимые медицинские документы для посещения школы, детского сада или спортивных секций.

«В прошлом году перед началом учебного года детские поликлиники также работали в усиленном режиме. Этот опыт оказался успешным. Сейчас для удобства москвичей в усиленном режиме функционирует почти 340 кабинетов выдачи справок и направлений, из них более 170 было открыто дополнительно. Прием в кабинетах ведут 570 врачей, — отметил Министр Правительства Москвы , руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун . — В таком режиме поликлиники проработают до 16 сентября, поэтому все необходимые для детских садов, школ и спортивных секций справки можно будет получить в удобное время. Мы и в дальнейшем будем делать так, чтобы подобные пиковые периоды проходили для горожан с минимальными затратами по времени».

Кабинеты выдачи справок и направлений открыты с 08:00 до 20:00 в будни и с 09:00 до15:00 в выходные дни. Записаться можно как в день обращения, так и заранее. Кабинет дежурного врача работает по такому же графику. Попасть на прием можно без предварительной записи, получив талон в инфомате или на стойке информации.

Узкие специалисты, участковые педиатры детских поликлиник принимают пациентов по стандартному графику работы медицинской организации.

Без очередей и спешки: детские поликлиники переходят на усиленный режим работы

Какие справки нужны в детский сад и школу

Перед началом посещения дошкольного образовательного учреждения ребенку необходимо оформить медицинскую карту по форме 026/у. Она оформляется один раз и далее передается в школу, продлевать ее каждый год не нужно. Школьникам на протяжении всего времени обучения больше не нужно брать никаких справок и документов перед началом учебного года.

Если же ребенок не посещал детский сад, то перед тем, как пойти в первый класс, он должен оформить карту по форме 026/у. Для этого в детской поликлинике нужно пройти обследование у врачей-специалистов — педиатра, невролога, детского хирурга, детского стоматолога, офтальмолога, оториноларинголога, детского психиатра, акушера-гинеколога (для девочек) или детского уролога-андролога (для мальчиков), а также сдать анализы (общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на уровень глюкозы, анализ на яйца гельминтов). При оформлении родителям необходимо обратиться в детскую поликлинику по месту прикрепления.

После лета (и в других случаях, когда ребенок не посещает дошкольные группы больше пяти дней), необходимо предоставить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Ее можно получить в день обращения в кабинете выдачи справок и направлений в детской поликлинике, где педиатры ведут осмотры. Для посещения спортивных секций, в зависимости от интенсивности тренировок, нужно получить справку либо у участкового педиатра, либо у спортивного врача. Справку, допускающую к занятию спортом, обновляют ежегодно.

О том, какие справки необходимы для того, чтобы отправить ребенка в школу или в спортивную секцию, можно узнать здесь, а в детский сад — здесь.

Услуги онлайн

Оформление документов в городских медицинских учреждениях становится для горожан проще и доступнее. Сегодня большинство медицинских услуг можно получить в режиме онлайн.

Так, с декабря прошлого года прикрепить ребенка к детской поликлинике можно онлайн, через портал mos.ru . А в августе этого года у родителей появилась возможность подать электронную заявку на прикрепление и к детской стоматологической поликлинике. Теперь им больше не нужно приходить в медучреждение и лично писать заявление, чтобы ребенок наблюдался и получал медпомощь в детской поликлинике.

А для того, чтобы вызвать детского врача на дом быстрее, с этого года в детских поликлиниках Москвы начали появляться многоканальные кол-центры.