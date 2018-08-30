Как на mos.ru сделать допуск в детский сад для бабушек и нянь

На портале mos.ru появилась новая услуга — теперь родители могут в режиме онлайн подать заявление на доверенных лиц, которые могут забирать ребенка из дошкольной группы. Сервис «Предоставление доступа доверенным лицам (электронный дневник, посещение и питание, сопровождение ребенка в дошкольную группу)» входит в систему «Проход и питание» («Москвенок»). В прошлом году родители получили возможность подключать к ней новых пользователей, которые могут, как и родители, получать каждый день информацию о входе и выходе ребенка из школы, о том, какие завтраки и обеды он получил в школе или купил в буфете, а с сентября 2018 года и о том, когда и кто привел и забрал малыша из дошкольной группы.

«Специально к началу этого учебного года мы сделали сервис «Доверенные лица» удобнее. Мамам и папам больше не нужно лично посещать образовательную организацию и писать каждый раз новое заявление, например на бабушку, дедушку или няню, чтобы им оформили доступ в здание. Теперь подать такое заявление можно онлайн, не выходя из дома», — пояснили в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Доступ доверенным представителям к сопровождению ребенка в дошкольную группу оформляется один раз — продлевать его ежегодно не нужно ни родителям, ни доверенным лицам.

Кто может стать доверенным лицом

Доверенными лицами родителя могут стать как родственники, так и другие люди, которым мамы и папы доверяют провожать и забирать ребенка из дошкольной группы, например няня. Доверенное лицо должно быть старше 18 лет и являться зарегистрированным пользователем портала mos.ru. Оформить электронную доверенность на сопровождение ребенка в дошкольную группу может только родитель ребенка или его законный представитель. При этом он должен быть пользователем электронного сервиса «Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже».

Как подать заявление

Для того чтобы предоставить доверенным представителям возможность сопровождать ребенка в дошкольную группу, родителю необходимо выбрать в разделе «Услуги» категорию «Образование», а затем — вкладку «Дошкольное». Далее необходимо перейти в сервис «Предоставление доступа доверенным лицам (электронный дневник, посещение и питание, сопровождение ребенка в дошкольную группу)» и следовать подсказкам на странице услуги.

При оформлении доверенности необходимо указать, каким электронным носителем будет пользоваться доверенное лицо. Это может быть социальная карта москвича, браслет или брелок «Москвенок» или иные идентификаторы (список можно посмотреть по ссылке). Если у доверенного представителя такого идентификатора нет, то в электронной доверенности нужно отметить карту «Москвенок», которую он сможет получить непосредственно в образовательном учреждении. Карта выдается бесплатно.

Какие еще электронные услуги можно получить на mos.ru Всего на портале mos.ru доступно более 250 электронных услуг и сервисов, 13 из которых относится к разделу «Образование». Среди них получение результатов школьной олимпиады и результатов ГИА (ЕГЭ), доступ к электронному дневнику и к информации о посещении и питании ребенка в образовательном учреждении, а также оформление социальной карты школьника и студента.

Электронные услуги на mos.ru упрощают взаимодействие горожан с различными учреждениями, получение полезной информации, оформление или подачу документов, оплату счетов. Среди них «Прием показаний приборов учета воды», «Поиск и оплата штрафов ГИБДД», «Получение и оплата ЕПД» (15,7 миллиона обращений), «Запись к врачу», «Прием показаний электросчетчиков».

Список услуг постоянно обновляется. Так, в конце апреля этого года у горожан появилась возможность посмотреть график отключения горячей воды в 2018 году, а в начале августа — записать ребенка в группу кратковременного пребывания.