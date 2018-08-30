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Оформить пропуск в детский сад для бабушек и нянь: на портале мэра появилась инструкция
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Оформить пропуск в детский сад для бабушек и нянь: на портале мэра появилась инструкция 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
На портале мос.ру появился новый сервис, который облегчит жизнь родителям: теперь не нужно лично идти в сад и писать заявление на пропуск «доверенных лиц», а можно подать электронный запрос и разрешить бабушкам и няням забирать детей из сада.
Доверенным лицом, которому родители разрешают забирать детей из сада, могут быть родственники или няня. Основные требования к кандидату — быть старше 18 лет и зарегистрироваться на портале мос.ру.
Оформить электронную доверенность на сопровождение ребенка в дошкольную группу может только родитель ребенка или его законный представитель. При этом он должен быть пользователем электронного сервиса «Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже».
Для того чтобы предоставить доверенным представителям возможность приводить ребенка в сад и забирать его, родителю необходимо выбрать в разделе «Услуги» категорию «Образование», а затем — вкладку «Дошкольное». Далее необходимо перейти в сервис «Предоставление доступа доверенным лицам (электронный дневник, посещение и питание, сопровождение ребенка в дошкольную группу)» и следовать подсказкам на странице услуги.
При оформлении доверенности необходимо указать, каким электронным носителем будут пользоваться няня или бабушка. Это может быть социальная карта москвича, браслет или брелок «Москвенок» или иные идентификаторы (список можно посмотреть по ссылке).
Если у доверенного представителя такого идентификатора нет, то в электронной доверенности нужно отметить карту «Москвенок», которую можно получить непосредственно в образовательном учреждении. Карта выдается бесплатно.
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