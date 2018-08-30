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В автобусе могут потребовать заплатить за второго ребенка, едущего стоя?
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В автобусе могут потребовать заплатить за второго ребенка, едущего стоя? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Эксперт рассказал о нюансах законодательства.
«Действительно, в ФЗ № 259 указано, что в общественном транспорте пассажир имеет право перевозить с собой бесплатно детей в возрасте до семи лет без предоставления отдельных мест для сидения, — прокомментировали в «Волгоградском областном юридическом центре». — Либо пассажир может перевезти с собой двух детей в возрасте не старше двенадцати лет с предоставлением им отдельных мест для сидения за плату, размер которой не может составлять более чем 50% от полной стоимости.
Для этого пассажир обязан иметь при себе документ, подтверждающий возраст детей.
В данном случае необходимо знать возраст детей, имелись ли у матери подтверждающие документы и не запрещена ли на данном маршруте перевозка детей без предоставления отдельных мест для сидения. При соблюдении всех условий плата взиматься не должна».
Локальные нормативные акты, нормы регионального законодательства, разумеется, не могут противоречить федеральному законодательству.
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