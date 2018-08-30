УСТЭК в Тюмени проводит внеплановые обходы школ и детских садов

«Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» усилила контроль за объектами системы теплоснабжения, расположенными вблизи образовательных учреждений.

Оперативные бригады обследуют территории на предмет выявления открытых люков и проседания грунтов. Дополнительной проверке подлежат оборудование и сети внутри тепловых камер. Профилактические меры приняты для обеспечения безопасности пути следования детей и их родителей в сады и школы. УСТЭК напоминает, тепловые камеры и трубопроводы являются опасными производственными объектами. Во избежание несчастных случаев взрослым следует пресекать игры детей в непосредственной близости к инженерным системам.

В случае обнаружения признаков повреждения теплотрасс необходимо сообщать об этом специалистам call-центра по телефону 38-62-00. Информацию также можно оставить в разделе «Сообщить о проблеме» на официальном сайте УСТЭК.