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УСТЭК в Тюмени проводит внеплановые обходы школ и детских садов
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УСТЭК в Тюмени проводит внеплановые обходы школ и детских садов 

Уральский меридиан 46 минут назад
Фото: Уральский меридиан
«Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» усилила контроль за объектами системы теплоснабжения, расположенными вблизи образовательных учреждений.
Оперативные бригады обследуют территории на предмет выявления открытых люков и проседания грунтов. Дополнительной проверке подлежат оборудование и сети внутри тепловых камер. Профилактические меры приняты для обеспечения безопасности пути следования детей и их родителей в сады и школы. УСТЭК напоминает, тепловые камеры и трубопроводы являются опасными производственными объектами. Во избежание несчастных случаев взрослым следует пресекать игры детей в непосредственной близости к инженерным системам.
В случае обнаружения признаков повреждения теплотрасс необходимо сообщать об этом специалистам call-центра по телефону 38-62-00. Информацию также можно оставить в разделе «Сообщить о проблеме» на официальном сайте УСТЭК.
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