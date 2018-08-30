Ямальских школьников в Артеке научат проявлять дипломатическое искусство

Сегодня, 30 августа, 40 ямальских школьников — участников клубов юных дипломатов городов Салехард и Лабытнанги отправляются в международный детский центр «Артек», чтобы принять участие в образовательной смене «Дети — послы мира!». Образовательная программа для юных дипломатов рассчитана до 19 сентября. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.

Международная программа «Дети — послы мира!» предполагает проведение комплекса просветительско-профориентационных, общеразвивающих мероприятий в сфере международных отношений, знакомство с особенностями и традициями дипломатической службы посредством понятных для школьников форм интерактивно-теоретических занятий и мастер-классов. Особенность программы — ориентирование учащихся на применение искусства дипломатии в повседневной действительности.

Отметим, что поездкой в Артек юные ямальцы награждены за участие в международном конкурсе развития социальных инициатив и межкультурных коммуникаций «Дети — послы мира!», организуемого Дипломатической академией МИД России . Победителями конкурса стали 25 школьников из Салехарда и 15 — из Лабытнанги. Всего в адрес конкурсной комиссии поступило более 60 творческих работ — эссе. Участникам конкурса была предложена тематика, связанная с дипломатической деятельностью: «Дипломатия как стиль жизни», «Наш дом — Земля», «История дипломатии», «Самые известные политические компромиссы», «Дипломатические победы России». Поездка в «Артек» позволит юным ямальцам расширить дипломатические знания.

Напомним, путёвки для участия представителей активной молодёжи Ямала в международной образовательной программе «Дети — послы Мира!» выделили департаменту международных и внешнеэкономических связей ЯНАО в рамках соглашения о сотрудничестве с фондом поддержки международного детского центра «Артек».