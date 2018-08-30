Талантливые дети Южного Урала получат премии от губернатора

На Южном Урале учредили премию губернатора для талантливых детей. Ребят отметят в направлениях «Образование», «Культура» и «Спорт». Всего наградят 30 школьников. Каждый юный талант, имеющий выдающиеся достижения в своей сфере, получит благодарность и 34,5 тысячи рублей.

— Аналогичная премия существовала в области в рамках программы «Дети Южного Урала». В 2011 году программа закончилась, и премия прекратила свое существование. Мы постоянно работали над тем, чтобы возобновить традицию, поскольку должна быть преемственность: муниципалитет, минкульт , губернатор. Высшей ступенью является премия Президента. В этом году нам удалось этого добиться, — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин

Наставники ребят тоже не останутся незамеченными. Учителям и тренерам вручат по 40 000 рублей.

Сейчас идет отбор кандидатов, а первую премию выдадут в ноябре этого года. В дальнейшем такие поощрения станут традицией.