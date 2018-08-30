Валерий Радаев: Детский лагерь «Березка» закрыт не будет!

Детское оздоровительное учреждение работает стабильно.

Об этом глава региона сообщил 30 августа на заседании Правительства Саратовской области.

Валерий Радаев отдельно подчеркнул, что ему совершенно непонятно нагнетание ситуации вокруг лагеря «Березка», расположенного на Кумысной поляне областного центра, которое как работало, так и будет продолжать свою деятельность.

Стало известно, что учредитель лагеря принял решение избавиться от непрофильных активов, однако регион решил взять учреждение на свой баланс.

Первоочередная задача, со слов губернатора, — наладить и укрепить материально-техническую базу «Березки».

«Учреждение продолжит работать, как и раньше — в трехсменном режиме, с таким же охватом детей. Надеюсь, тема закрыта», — подытожил Радаев.