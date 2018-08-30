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Канцтовары подарили трем десяткам школьников из семей Вологды с материальными и финансовыми трудностями
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Канцтовары подарили трем десяткам школьников из семей Вологды с материальными и финансовыми трудностями 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
В областной столице завершена благотворительная акция «Подарок детям», рассчитанная на поддержку детей школьного возраста из семей, испытывающих жизненные и финансовые трудности, а также находящихся в социально опасном положении. Школьными и канцелярскими принадлежностями обеспечены 28 ребят из 16 семей.
Напомним, сбор средств и помощи в натуральной форме организовала городская Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. За два месяца к акции присоединились более десятка муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации Вологды, а также дружинники и полицейские. Помочь школьникам решили два детских сада и коллектив Физкультурно-спортивного центра. Участники принесли канцтовары и школьные принадлежности, для приобретения подарочных сертификатов сдали порядка 10 тысяч рублей.
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