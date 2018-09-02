Сотрудники патрульно-постовой службы томской полиции навестили юных пациентов медицинского учреждения

В преддверии дня образования патрульно-постовой службы, начала нового учебного года, в рамках проекта и в рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники ППС томской полиции посетили детское медицинское учреждение.

Стражи порядка рассказали юным пациентам о полицейской службе. Подробнее они остановились на работе сотрудников патрульно-постовой службы, рассказали об обеспечении общественного порядка на городских улицах.

Гости в погонах побеседовали с родителями о необходимых мерах обеспечения детской безопасности.

Инспекторы патрульно-постовой службы обратили внимание детей на недопустимость общения с незнакомыми подозрительными людьми. Полицейские объяснили ребятам, как безопасно пользоваться интернетом, рассказали о страшных последствиях бездумных поступков людей, рискующих всем ради фотографии в экстремальных условиях.

В завершении встречи полицейские вручили детям памятки, разработанные МВД России : «Безопасное селфи», «Арифметика безопасности», «Безопасный интернет — детям», и подарки к новому учебному году.

Ребята пообещали вести себя хорошо, соблюдать меры личной безопасности и во всем прислушиваться к стражам порядка. Полицейские, в свою очередь, пожелали ребятам скорейшего выздоровления.