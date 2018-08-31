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Юные томичи познакомились с работой патрульно-постовой службы полиции
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Юные томичи познакомились с работой патрульно-постовой службы полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 11 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
В преддверии дня образования патрульно-постовой службы, начала нового учебного года, в рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники ППС посетили детский сад №99.
Полицейские рассказала ребятам об истории возникновения патрульно-постовой службы, которой исполняется 95 лет, и об особенностях несения службы по охране общественного порядка в настоящее время. Кроме того, стражи порядка напомнили всем ребятам правила безопасного поведения в общественных местах.
Особый интерес у детей вызвали специальные средства, состоящие на вооружении полиции. Каждый захотел подержать в руках или примерить на себя: бронежилет и каску, подержать в руках резиновую палку, наручники и рацию.
В завершении встречи полицейские вручили детям памятки, разработанные МВД России: «Безопасное селфи», «Арифметика безопасности», «Безопасный интернет — детям»
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Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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