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На Чукотке сотрудники патрульно-постовой службы ознакомили детей со спецификой своей работы
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На Чукотке сотрудники патрульно-постовой службы ознакомили детей со спецификой своей работы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 55 минут назад
В преддверии празднования 95-летия со дня образования патрульно-постовой службы полицейские познакомили ребят со спецификой своей работы.
В ходе акции стражи правопорядка посетили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также ребят, находящихся на лечении в детском легочном отделении окружной больницы.
Гости в погонах рассказали детям о службе в органах внутренних дел и о том, какими разными бывают задачи, стоящие перед стражами правопорядка.
Особое внимание детей было обращено на подразделение патрульно-постовой службы. Ведь сотрудники данного подразделения ежедневно, в любую погоду охраняют общественный порядок, патрулируют улицы нашего округа, пресекают правонарушения, препятствуют совершению преступлений и задерживают нарушителей закона.
В завершение мероприятия сотрудники полиции раздали ребятам памятки «Простые правила безопасности на каждый день» и поздравили их с наступающим учебным годом. В свою очередь дети поблагодарили гостей и бурными аплодисментами поздравили сотрудников патрульно-постовой службы с профессиональным праздником.
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