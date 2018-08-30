Сотрудники патрульно-постовой службы полиции встретились с детьми из социальных учреждений Камчатского края

2 сентября отмечается День образования патрульно-постовой службы в системе МВД России. Накануне праздника камчатские полицейские встретились с воспитанниками социальных учреждений и рассказали детям о своей работе, истории полиции и правилах безопасного поведения.

Встречи прошли в Вилючинском социальном приюте для детей и в детском доме «Росинка» в Усть-Камчатске. Мальчишки и девчонки с неподдельным интересом слушали рассказы полицейских о службе, принимали участие в играх и викторинах. Стражи порядка также напомнили ребятам о правила безопасного поведения в общественных местах и раздали красочные памятки правоохранительной направленности.

Подобное мероприятие прошло и в Петропавловске-Камчатском. Воспитанники Центра содействия развития семейных форм устройства «Радуга» побывали на экскурсии в батальоне патрульно-постовой службы полиции. Гостям продемонстрировали муляжи огнестрельного оружия и спецсредств, дали примерить защитные каски и жилеты, показали несколько простых приемов самообороны, а также рассказали о коллегах, погибших при исполнении служебных обязанностей. Память о них бережно хранит музей патрульно-постовой службы на Камчатке.

В завершение экскурсии дети поблагодарили полицейских за интересное мероприятие, поздравили с наступающим праздником и сделали совместные фотографии на память.