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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции встретились с детьми из социальных учреждений Камчатского края
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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции встретились с детьми из социальных учреждений Камчатского края 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
2 сентября отмечается День образования патрульно-постовой службы в системе МВД России. Накануне праздника камчатские полицейские встретились с воспитанниками социальных учреждений и рассказали детям о своей работе, истории полиции и правилах безопасного поведения.
Встречи прошли в Вилючинском социальном приюте для детей и в детском доме «Росинка» в Усть-Камчатске. Мальчишки и девчонки с неподдельным интересом слушали рассказы полицейских о службе, принимали участие в играх и викторинах. Стражи порядка также напомнили ребятам о правила безопасного поведения в общественных местах и раздали красочные памятки правоохранительной направленности.
Подобное мероприятие прошло и в Петропавловске-Камчатском. Воспитанники Центра содействия развития семейных форм устройства «Радуга» побывали на экскурсии в батальоне патрульно-постовой службы полиции. Гостям продемонстрировали муляжи огнестрельного оружия и спецсредств, дали примерить защитные каски и жилеты, показали несколько простых приемов самообороны, а также рассказали о коллегах, погибших при исполнении служебных обязанностей. Память о них бережно хранит музей патрульно-постовой службы на Камчатке.
В завершение экскурсии дети поблагодарили полицейских за интересное мероприятие, поздравили с наступающим праздником и сделали совместные фотографии на память.
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