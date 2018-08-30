Для защиты детей в Саратове создадут интерактивную карту

Сегодня на пресс-конференции уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области обсуждали детские трагедии. На мероприятии присутствовали и общественники, и представители администрации города и областной службы спасения. Этим летом в регионе утонули 15 детей, были несколько случаев падения несовершеннолетних из окон и в люки. Чтобы ЧП с детьми было меньше, общественная организация помощи детям «Где ты, мама» решила создать систему взаимодействия между жителями и чиновниками, которая позволит максимально быстро решать проблему устранения опасностей в инфраструктурах городов и поселений, а так же на водных объектах. Система состоит из: 1 Создаваемой бесплатной online платформы (сайта и мобильного приложения) — интерактивной карты с отмеченными на ней опасными объектами инфраструктуры, формируемой всеми жителями области. 2 Центра обработки обращений, который будет принимать обращения с сайта, приложения, горячей линии и оперативно решать проблемы приведения в безопасное состояние опасных для детей объектов инфраструктуры городских и сельских поселений. В Саратове создадут мобильное приложение с интерактивной картой опасных объектов инфраструктуры для детей. По данным общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка Саратовской области в прошлом году произошло 43 несчастных случая на опасных для детей объектах. На территории населенных пунктов области расположены опасные долгострои и полуразрушенные дома с открытым доступом вовнутрь, также на улицах города хватает открытых люков. Угрозу для детей представляют и травмоопасные детские и спортивные площадки, торчащая в реке арматура. Напомним, на сайте «Саратов 24» работает интерактивная карта на которой отмечены открытые люки. Если какого-то адреса там ещё нет, пишите, и его добавят.

Сообщить об открытом колодце можно в «Народную приёмную»: тел. : 705-755, Viber, WhatsApp, ТамТам: +7 937 803 5074, e-mail: info@saratov24.tv, директ instagram: saratov24tv. Давайте сделаем город безопаснее!