Это урок доброты: фонд «Вера» — об акции «Дети вместо цветов»

В День знаний в России пройдет благотворительная акция «Дети вместо цветов». Тяжелобольным детям будут собраны деньги, которые обычно тратят на цветы. 1 сентября участники акции дарят учителю один общий букет от класса.

«Очень правильное решение. Один букет его будет достаточно для учителя. А детям деньги все-таки нужнее», — считает мама одного из школьников.

В прошлом году акция «Дети вместо цветов» прошла в 132 городах России. Участниками благотворительной акции стали 6,5 тыс. классов. Результат акции «Дети вместо цветов 2017» — 39 млн 560 тыс. рублей.

Девиз благотворительной акции «Дети вместо цветов» — «Ваша помощь не завянет». Самый скромный букет в День знаний стоит 500 рублей. В этом году в России за парты сядут 15,5 млн детей, из них 1,8 млн первоклашки. Если каждый придет с букетом, на цветы будет потрачено 7 млрд 750 млн рублей. Какому количеству детей уже удалось помочь благодаря акции «Дети вместо цветов», «МИР 24» спросил у пиар-директора фонда помощи хосписам «Вера» Елены Мартьяновой.

— Можете назвать конкретную цифру, скольким детям удалось помочь?

Е. М. : Наша любимая цифра — результаты прошлого года: 363 тяжелобольных ребенка получили помощь. Все это только благодаря родителям, школьникам и учителям, которые решили присоединиться к акции «Дети вместо цветов» всего лишь в одном году. Это невероятная цифра, потому что всего детский хоспис «Дом с маяком» и фонд помощи «Вера» помогают 750 семьям по всей стране. В этом году эти дети снова ждут нашей помощи. Это дети, которым мы помогаем регулярно, постоянно, потому что они нуждаются в поддержке каждый день. Им постоянно нужно быть на связи с координатором, психологом, юристом. Зачастую, особенно в регионах, помощь таким детям не очень хорошо развита. Мы обучаем врачей на местах, чтобы они помогали этим детям, чтобы приходили к ним домой, чтобы не боялись этих детей, которые дышат через аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и при этом находятся дома, а таких у нас очень много.

— Дома на аппарате ИВЛ? Ведь нужно, чтобы постоянно, ежеминутно кто-то находился рядом с ребенком…

Е. М. : Да, а представляете, родители практически неотрывно с такими детьми. Им важно быть рядом. Им важно менять все эти трубки, но и им важно не только то, что ребенок болеет. Им важно, что он просто ребенок, и он также живет. Вот вы удивляетесь, что ребенок с ИВЛ дома, а что вы скажете на то, что некоторые наши дети в школе учатся с такими аппаратами. Есть аппарат, который помогает ребенку дышать, есть специальная коляска, которую ребенок, у которого даже очень слабо двигающиеся руки и ноги, но за счет электродвижка, «джойстика» (как в компьютерных играх, а коляска — — практически экзоскелет) он может двигаться. При этом ребенок абсолютно веселый, он хочет учиться так же, как его ровесники, он хочет гулять. Он на этой коляске может обгонять своих сверстников и одноклассников в школьном коридоре, в парке на самокате. Все это очень здорово, позволить этим детям пройти этот путь. Эти дети лет 10 назад были заперты в реанимации, сейчас они могут жить дома. Еще лет через 10 никто не будет удивляться этому, и главное, что можно сделать еще очень многое.

— Можете рассказать об истории этой акции? Когда она появилась, кто ее придумал, с чего она начиналась?

Е. М. : Это очень интересно. Акция не была придумана фондами. Она родилась из глубины школьного сообщества. В одной московской школе учительница предложила старшеклассникам, с которыми она уже давно дружила и взаимодействовала, и их родителям не тратить 1 сентября тысячи и тысячи рублей на эти букеты, которые на следующий день завянут в учительской. Лучше подарить один букет, а все сэкономленные деньги направить в один из благотворительных фондов, которому они доверяют, знают и за чьей деятельностью следят. Об этом сразу же написали на Facebook и предложили другим школам присоединиться к акции. Многим эта идея понравилась, нам позвонили сразу несколько школ (для нас это было полной неожиданностью). Они предложили нам 1 сентября прийти на классный час и рассказать, как может измениться жизнь ребенка, если есть помощь. Мы пришли, рассказали. На следующий год, когда наступило лето, нам снова начали звонить родители, поняв, что нельзя забывать об этой акции. Потом придумали, что могут быть какие-то воздушные шарики вместо цветов, потому что многие говорили: ну как же так, дети идут на линейку, все-таки праздник, хотя и не для всех. В некоторых странах нет такой традиции приходить с цветами, но у нас она сложилась. Год от года мы стараемся придумывать что-то еще. В этом году мы подумали: раз это акция, объединяющая всех (учителей, и школьников), нужно, чтобы она была добровольной и порождала конфликты, и придумали: пусть дети возьмут по одному цветку (это может быть ромашка, гладиолус, подсолнух — все что угодно) и принесут их на линейку 1 или 3 сентября, сложат их в один букет и свяжут пестрой и яркой лентой и подарят учителям. Можно придумать свою акцию, можно скачать что-то на сайте фонда помощи «Вера» — мы никого не ограничиваем. Главное — поздравить учителя: подарить ему открытку и подписать, что это 1 сентября, оно особенное, и мы, не нарушая традицию, наполняем ее новым смыслом. Мы предлагаем сделать так, чтобы это была не просто линейка, очередное начало учебного года, что-то такое рутинное, а чтобы это было очень важный урок, урок неравнодушия и доброты, который заставляет задуматься о том, что рядом есть люди, которым нужна помощь. Иногда в школы ходят наши волонтеры, родители.

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