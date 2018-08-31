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Гимназия №45 призывает родителей участвовать в акции «Дети вместо цветов»
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Гимназия №45 призывает родителей участвовать в акции «Дети вместо цветов» 

Твоя Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Гимназия №45 по традиции принимает участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов».
Суть акции проста — вместо покупки букета на день знаний перевести деньги, которые вы потратили бы на него, на счет благотворительного фонда «Вера», способного подарить частичку надежды. Эти деньги будут потрачены на детей, которым нужна помощь и поддержка.
На перечисленные деньги возможно купить портативный аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких), и тогда еще один маленький человечек окажется дома!
«Вы поможете малышам пережить тяжелые мгновения, связанные с пребыванием в больнице. Заранее спасибо всем за участие! Перевод денег не займет у вас много времени, доступны разные пути. Давайте не будем оставаться в стороне. Начнем с малого. Подробно об акции можно прочитать на сайте фонда «Вера» Напоминаем, что это абсолютно добровольная акция, и Вы сами решаете — принять в ней участие или нет», — соответствующее обращение к родителям и ученикам размешено на сайте гимназии №45.
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