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В Томской области полицейские совместно с общественниками провели профилактическую беседу с детьми из детского лагеря «Солнечный»
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В Томской области полицейские совместно с общественниками провели профилактическую беседу с детьми из детского лагеря «Солнечный» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 38 минут назад
В рамках проекта УМВД России по Томской области «Я в безопасности!» сотрудники полиции совместно с председателем Общественного совета при региональном УМВД Татьяной Зуевич посетили детский лагерь «Солнечный».
В ходе мероприятия сотрудники полиции провели с ребятами беседы о вреде курения, употребления алкогольной продукции, наркотиков, ответственности за совершение противоправных действий, возрасте с которого наступает административная ответственность, правилах поведения в государственных учреждениях и общественных местах. Детям напомнили о правилах безопасного поведения на улице, необходимых мерах для сохранности личного имущества, алгоритме действий, если в отношении них совершаются противоправные деяния.
В завершение мероприятия сотрудники полиции ответили на вопросы, возникшие у детей, а Татьяна Владимировна привела несколько примеров из личного опыта.
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