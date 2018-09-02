Астраханские полицейские и общественники посетили подшефную школу-интернат

В рамках благотворительной акции «Полицейский портфель» сотрудники УМВД России по городу Астрахани и общественники посетили подшефную школу-интернат имени Степана Здоровцева. Учеников и педагогический состав поздравили с началом учебного года.

На торжественной линейке от лица руководства городской полиции выступил начальник Отдела по работе с личным составом Евгений Толстов , который пожелал всем детям только отличных отметок и успехов в учебе. В качестве подарка представители ведомства вручили ребятам наборы с канцелярскими принадлежностями. Председатель Общественного совета при городском Управлении МВД Константин Маркелов посетил учебное заведение накануне начала нового учебного года. Он привез в подарок будущим первоклассникам наполненные необходимыми для занятий письменными принадлежностями яркие портфели. Директор образовательного учреждения Александр Никитин от души благодарил гостей за подарки.

После торжественной части состоялось яркое театрализованное представление с участием сказочных героев и концерт, который подготовили учителя и воспитанники школы-интерната.