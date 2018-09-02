Ещё
Астраханские полицейские и общественники посетили подшефную школу-интернат
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Астраханские полицейские и общественники посетили подшефную школу-интернат 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 9 4 часа назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
В рамках благотворительной акции «Полицейский портфель» сотрудники УМВД России по городу Астрахани и общественники посетили подшефную школу-интернат имени Степана Здоровцева. Учеников и педагогический состав поздравили с началом учебного года.
На торжественной линейке от лица руководства городской полиции выступил начальник Отдела по работе с личным составом Евгений Толстов, который пожелал всем детям только отличных отметок и успехов в учебе. В качестве подарка представители ведомства вручили ребятам наборы с канцелярскими принадлежностями. Председатель Общественного совета при городском Управлении МВД Константин Маркелов посетил учебное заведение накануне начала нового учебного года. Он привез в подарок будущим первоклассникам наполненные необходимыми для занятий письменными принадлежностями яркие портфели. Директор образовательного учреждения Александр Никитин от души благодарил гостей за подарки.
После торжественной части состоялось яркое театрализованное представление с участием сказочных героев и концерт, который подготовили учителя и воспитанники школы-интерната.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Якутии сотрудники патрульно-постовой службы провели социальную акцию Сотрудники патрульно-постовой службы полиции встретились с детьми из социальных учреждений Камчатского края В Сыктывкаре поддержали всероссийскую акцию «Научи ребенка ПДД»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»25
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
11 самых ожидаемых российских сериалов осени2
Отвратительные принцы из мультиков4
Видео
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение