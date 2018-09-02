Ещё
Руководитель кадрового подразделения УМВД области поздравил детей подшефной школы-интерната с Днем знаний
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Руководитель кадрового подразделения УМВД области поздравил детей подшефной школы-интерната с Днем знаний 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 10 2 сентября 2018
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Тюменской области полковник внутренней службы Александр Мартиновский посетил торжественную линейку в школе-интернате «Горизонт», в подарок детям он принес вкусный торт. К учебному процессу с 1 сентября 2018 года приступили 146 учеников.
В приветственном слове Александр Викторович от имени руководства и личного состава регионального УМВД поздравил учащихся с началом нового учебного года, пожелал ребятам здоровья, успехов в освоении знаний, хороших отметок.
В свою очередь, директор школы-интерната Наталья Зорина выразила благодарность руководству УМВД России по Тюменской области за оказанную помощь и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество. На торжественной линейке для детей, родителей, педагогов и гостей школы звучали песни и стихи.
Необходимо отметить, что областное управление с 2011 года шефствует над данным учреждением.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции встретились с детьми из социальных учреждений Камчатского края В Сыктывкаре поддержали всероссийскую акцию «Научи ребенка ПДД» В подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции провели беседу с детьми в детском отделении районной больницы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»84
11 самых ожидаемых российских сериалов осени7
Кем были герои фильма «В бой идут одни старики»1
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Тест: закончите афоризмы Раневской12
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
03:48
Ремейки, которых никто не ожидал
Кино
10:23
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение