Руководитель кадрового подразделения УМВД области поздравил детей подшефной школы-интерната с Днем знаний

Начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Тюменской области полковник внутренней службы Александр Мартиновский посетил торжественную линейку в школе-интернате «Горизонт», в подарок детям он принес вкусный торт. К учебному процессу с 1 сентября 2018 года приступили 146 учеников.

В приветственном слове Александр Викторович от имени руководства и личного состава регионального УМВД поздравил учащихся с началом нового учебного года, пожелал ребятам здоровья, успехов в освоении знаний, хороших отметок.

В свою очередь, директор школы-интерната Наталья Зорина выразила благодарность руководству УМВД России по Тюменской области за оказанную помощь и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество. На торжественной линейке для детей, родителей, педагогов и гостей школы звучали песни и стихи.

Необходимо отметить, что областное управление с 2011 года шефствует над данным учреждением.