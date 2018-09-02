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Сотрудники отдела полиции №2 УМВД РФ по г. Владикавказ присоединились к акции «Помоги пойти учиться»
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Сотрудники отдела полиции №2 УМВД РФ по г. Владикавказ присоединились к акции «Помоги пойти учиться» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 8 13 минут назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Накануне нового учебного года в актовом зале отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Владикавказ инспекторы ПДН во главе с заместителем начальника подполковником полиции Сосланом Тавасиевым встретились со школьниками и их родителями. Мероприятие проходило в рамках акции «Помоги пойти учиться».
В торжественной обстановке полицейские вручили ребятам принадлежности, необходимые для учебы, портфели, школьную и спортивную форму.
Сослан Тавасиев обратился к школьникам со словами поздравления с предстоящим 1 сентября, пожелал им хороших оценок и больше радостных учебных событий, а также слушать учителей и родителей.
В свою очередь, родители поблагодарили полицейских за активное участие в жизни их детей, за то, что всегда помогают и не забывают в трудные для них ситуации.
По традиции подобные мероприятия проводятся ежегодно, правоохранители на собранные денежные средства приобретают все необходимое для ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. По словам самих сотрудников полиции, они с радостью принимают участие в подобных акциях, что может быть приятнее, чем видеть благодарные улыбки на детских лица.
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