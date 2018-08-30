Кому принадлежат новые детские площадки?

фото ТВ-МИГ Шестилетний мальчик «скакал» на качелях (лошадка на пружинах) и был несказанно рад своему счастью, вероятно, представляя себя героем какой-то истории, мчавшимся на коне. Но, видимо, это счастье, а может быть, «сила» с которой шестилетний мальчуган «пришпоривал» железного коня показалась чрезмерной находящейся неподалеку пожилой женщине. Она подошла к ребенку и стала ему что-то выговаривать. Однако малыш в пылу восторга, кажется не слышал бабушку. Рядом, спиной к детской площадке сидели молодые женщины. На них-то и набросилась с упреками пенсионерка:

— Вы чего тут делаете? Забирайте своего хулигана и идите отсюда. Это наша площадка. Только для наших детей. Вы тут все ломаете. Мой внучек, вон недавно сел на эти качели, захотел покататься и штаны все испачкал.

Внучек — 14-летний подросток, находился неподалеку от своей защитницы. И странно было видеть, как вполне здорового и рослого подростка защищают от малышни, посмевшей покуситься на «его сокровище» — новую детскую площадку с разнообразными качелями. Женщины, обернувшись на пожилого человека, ответили, что мальчик пришел не с ними. Тогда бабуля решительно направилась к малышу и буквально стащила его с качелей:

— Уходи отсюда. Это наша площадка! Ходят тут всякие!

Эта история не выдумана. Она реально произошла вчера в одном из дворов областного центра. Наблюдая за сценой, я молилась только об одном — чтобы откуда-нибудь из-за угла не вышел рассерженный отец ребенка и не объяснил в максимально доходчивой форме пожилой женщине, что с детьми так нельзя обращаться, тем более — с чужими и маленькими. Ведь, в действительности, мальчуган не представлял никакой опасности для железной рамы, на которой всего-то пару недель назад была закреплена деревянная лошадка.

Аналогичные сцены уже не однажды происходили на детских площадках города Владимира. ТВ-МИГ также писал о некоторых скандалах на тему детского досуга в городе. Например, тут.

Мы захотели разобраться в ситуации, которую наблюдали, но, скажем честно, встретили мягко говоря агрессивный ответ … от пожилых женщин из дома, где недавно была установлена эта самая детская площадка:

— Чего вы тут ходите? Журналисты они! Делать вам больше нечего? Вон идите отсюда. Это наш двор, а то полицию вызовем. И площадка наша — мы за нее заплатили! И она для наших детей!

И поведали нам, что за асфальт жильцы заплатили 3% от стоимости сметы, за площадку — 5%, а вот еще будут делать и парковку для автомашин, и тоже за свои деньги.

Подошедшая в конце разговора женщина, представившаяся коротко: «Я и есть управляшка этого дома» (как выяснилось потом, дочь той самой пожилой женщины и мама обиженного подростка), рассуждала на тему, что ведь за площадкой следить, ухаживать, и случись что — ремонтировать, придется жильцам дома за свой счет. Вот, дескать, на этом простом основании и имеют они право гонять чужих ребятишек отсюда. А то не дай бог разобьют или сломают что-то, или сами покалечатся. И с «Управляшкой» трудно не согласиться. Кто его знает, когда еще этим жильцам повезет и им еще раз что-то за бюджетные деньги сделают, ведь по их признанию, они десять лет добивались этого ремонта придворовой территории.

Мы обратились за разъяснением к заместителю главы администрации города Владимира Сергею Литвинкину:

-Действительно, — ответил Литвинкин, — программа «Создание комфортной городской среды» предполагает софинансирование. Жильцы платят в тех пропорциях, о которых вы говорите: 3% — за асфальт, 5% — за детскую площадку и 50% — за автостоянку. Но, надо помнить, и жильцам домов, где возведена новая площадка, что оставшиеся 97% за асфальтирование их тротуара и дороги, 95% — за установку детской площадки вносит муниципальный бюджет. А значит, это — деньги всех горожан, их налоги и отчисления.

Однако, признал Литвинкин, новая детская площадка по факту является собственностью многоквартирного дома, чьи жильцы участвовали в ее строительстве.

В то же время, остается открытым вопрос, а что делать остальным детям округи? Стоять и молча завидовать, как подростки развлекаются на площадке, предназначенной (по ее игровому оборудованию) в первую очередь для детей младшего возраста, лишь потому, что им не повезло жить в соседнем доме, где нет ни детской площадки, ни места под эту детскую площадку?

Вот что сказал по этому поводу официальный представитель администрации города Владимира, Александр Карпилович

— По формальным (я подчеркиваю — по формальным признакам) эта бабушка права. Жители, действительно, заплатили и будут еще платить за эту детскую площадку (обслуживание ее, например). Более того, эти собственники могут вообще огородить свой двор (но так, чтобы это ограждение не мешало жителям соседних домов и проезду машин экстренного реагирования) и пропускать внутрь только по спецпропускам, например. По человеческим понятиям, конечно, надо искать компромисс. И, поверьте, подростки быстрее разломают все эти качели, чем маленькие дети. Просто потому, что эти игровые приспособления не рассчитаны на вес подростков. Сейчас в городе создается большое количество новых игровых пространств для детей. Делается это все полностью за бюджетный счет. И приходить туда могут все дети, которые живут во Владимире, независимо от их места прописки.

Мы согласны с официальным представителем администрации города Владимира, но вопрос остается открытым. Если игровое оборудование на новых детских площадках рассчитано на маленьких детей, то сами малыши доехать до городских игровых пространств, расположенных, как правило, в центре Владимира, не могут, а у их родителей могут быть еще дети меньшего возраста плюс работа и домашние обязанности.

Что же делать в этом случае? Данный вопрос автор этих строк планирует поднять на заседании совета общественный Палаты города Владимира в самое ближайшее время. Я думаю, что будет вполне справедливым разрешить допуск на такие площадки детям до 7 лет из соседних домов.

А вы как считаете?