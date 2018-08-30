Казарменный режим. СК проверяет факты издевательств над детьми в Ачинске

Следственный комитет начал проверку по факту издевательств воспитателей над малышами в одном из детсадов Ачинска. По словам родителей, с воспитанниками няни обращались, как с собаками: били, кидали на пол, редко кормили, а спать укладывали на гимнастические маты. Подробности этой страшной истории узнал корреспондент «АиФ-Красноярск»

Один в комнате

О том, что ачинский детский сад превратился в камеру пыток, стало известно после обращения местной жительницы Татьяны Караульных к журналистам. «АиФ-Красноярск» она рассказала, что отдала свою 1,5-годовалую дочь в частный детский сад «Лунтик» около месяца назад. На первый взгляд организация внушила ей доверие.

«Был составлен договор, я посмотрела, как выглядит сад внутри. Ничто не предвещало беды. Но через некоторое время заметила, что дочка приходит домой голодная, постоянно просит есть. Спросила знакомую, которая раньше работала няней в этом саду, могут ли там не кормить. Она мне и призналась, что видела, как грубо обращаются там с детьми. Конечно, я сразу же забрала оттуда дочку. Мне даже вернули деньги и разрешили посмотреть записи камер видеонаблюдения».

Татьяна признаётся: от увиденного ей хотелось плакать. На видео чётко видно, как со всей силы воспитатель швыряет девочку на пол. Ребёнок, не удержавшись на ногах, падает, начинает плакать. Видимо, таким образом няня пыталась заставить малышку замолчать. Ещё на одном видео сотрудница укладывает ребёнка не на кровать, а на гимнастический мат.

Некоторые родители знали о жестоком обращении с детьми, но почему-то предпочитали молчать. «Одна женщина мне рассказала, что видела, как ребёнок начал плакать, капризничать, и его закрыли одного в комнате». «Я сняла всё на телефон и передала журналистам на телеканал, — продолжает Татьяна. — А на следующий день в детском саду сказали, что все видео с камер «случайно удалились».

Выяснились и другие нарушения. Например, в детсаду няней работала 16-летняя девочка, соответственно, неофициально и без санитарной книжки. А готовила еду ребятам сама хозяйка, не имея специального образования

Частный ад Когда в детский сад приехала местная телевизионная группа, директор ничего внятного ответить не смогла. «Так детей успокаивали», «Может, воспитатели между собой конфликтовали, вот и задели ребёнка», «На маты стелим чистое постельное бельё» — вот цитаты из её общения с журналистами.

Дозвониться до организации «АиФ» не смог. В Интернете нет никаких контактов. В ачинской администрации сообщили, что у «Лунтика» нет даже лицензии. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы

«После публикации видеозаписи, на которой предположительно воспитатель применяет к малолетнему ребёнку недозволенные методы воспитания, а именно хватает его за руку и бросает на маты, была незамедлительно начата доследственная проверка. На данный момент опрошена мать воспитанника и другие родители, чьи дети посещают частный детский сад, воспитатель. Также проведён осмотр места происшествия», — комментируют в краевом Следственном комитете.

Мнение власти