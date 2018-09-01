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В ачинском детсаду «Лунтик» прокуратура нашла массу нарушений
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В ачинском детсаду «Лунтик» прокуратура нашла массу нарушений 

sibnovosti.ru + ещё 4 1 сентября 2018
Фото: sibnovosti.ru
В Ачинске в частный детский сад «Лунтик» нагрянула с проверкой прокуратура. Напомним, неделю назад мама оной из воспитанницы пожаловалась на жестокое обращение с детьми в дошкольном учреждении.
В результате проверки выяснилось, что «с 2012 года предпринимательская деятельность в детском саду „Лунтик“ осуществляется собственником жилого помещения без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, перечисления налогов и сборов».
«Игрушки, продукты питания приобретались самостоятельно собственником, сертификаты их качества и безопасности отсутствуют. Медицинское обслуживание детей в группе не осуществлялось», — заявили в краевой прокуратуре.
Ачинским межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием о запрете незаконной деятельности по присмотру и уходу за детьми в частном детском саду «Лунтик». Кроме того, собственникам садика грозит еще несколько административных дел.
фото: скриншот с сюжета телеканала «Оса»
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