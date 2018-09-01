В ачинском детсаду «Лунтик» прокуратура нашла массу нарушений

В Ачинске в частный детский сад «Лунтик» нагрянула с проверкой прокуратура . Напомним, неделю назад мама оной из воспитанницы пожаловалась на жестокое обращение с детьми в дошкольном учреждении.

В результате проверки выяснилось, что «с 2012 года предпринимательская деятельность в детском саду „Лунтик“ осуществляется собственником жилого помещения без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, перечисления налогов и сборов».

«Игрушки, продукты питания приобретались самостоятельно собственником, сертификаты их качества и безопасности отсутствуют. Медицинское обслуживание детей в группе не осуществлялось», — заявили в краевой прокуратуре.

Ачинским межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием о запрете незаконной деятельности по присмотру и уходу за детьми в частном детском саду «Лунтик». Кроме того, собственникам садика грозит еще несколько административных дел.

фото: скриншот с сюжета телеканала «Оса»