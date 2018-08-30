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В Башкирии возле районного ДК стоял опасный для жизни детский батут
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В Башкирии возле районного ДК стоял опасный для жизни детский батут 

АиФ-Уфа 7 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Прокуратура Белокатайского района нашла нарушения при использовании детского аттракциона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.
Конструкция батута, находившегося на территории районного Дворцы культуры, не была прикреплена к земле. Кроме того, он не был огорожен, а у сотрудников отсутствовала аптечка и огнетушители. Всё это создавало опасность для жизни и здоровья детей. Прокуратура внесла в адрес руководства районной администрации представление по данным нарушениям. Теперь аттракцион закрыт до полного их устранения.
Материалы по делу направлены в Роспотребнадзор, чтобы виновные понесли наказание.
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