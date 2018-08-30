В Башкирии возле районного ДК стоял опасный для жизни детский батут

Прокуратура Белокатайского района нашла нарушения при использовании детского аттракциона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

Конструкция батута, находившегося на территории районного Дворцы культуры, не была прикреплена к земле. Кроме того, он не был огорожен, а у сотрудников отсутствовала аптечка и огнетушители. Всё это создавало опасность для жизни и здоровья детей. Прокуратура внесла в адрес руководства районной администрации представление по данным нарушениям. Теперь аттракцион закрыт до полного их устранения.