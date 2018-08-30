Коллектив Красноярскэнергосбыта помог собраться в школу 72 детям из малообеспеченных семей

Сотрудники Красноярскэнергосбыта приняли участие в краевой акции «Помоги собраться в школу». Сотрудники компании собрали почти 220 тысяч рублей и оказали адресную помощь 72 детям из 31 семьи Красноярского края.

Энергетики приобрели для детей одежду, обувь, канцелярские и письменные принадлежности, а также подарочные сертификаты в детские магазины номиналом от 3 до 5 тысяч рублей. Список многодетных и малообеспеченных семей для каждого отделения Красноярскэнергосбыта был составлен с помощью Красноярского филиала Российского детского фонда, служб социальной защиты населения, центров помощи семьи и детям.

«Наша дружба с Красноярскэнергосбытом началась несколько лет назад с проведения совместных экологических и благотворительных акций. А четыре года назад она расширилась в рамках акции «Помоги собраться в школу». За это время почти 60 наших подопечных получили подарки к школе от коллектива компании. Для многодетных семей, в которых по трое-пятеро детей, эта помощь ценна и ощутима», — подчеркивает председатель Красноярского краевого отделения Российского детского фонда Наталья Спирина

«За годы проведения акции во многих отделениях компании появились свои «подшефные» семьи, дружба с которыми длится много лет. Так, например, в Минусинске это семья, в которой семеро детей. — рассказывает председатель профсоюзного комитета Красноярскэнергосбыта Лариса Ивченко. — В коллективе убеждены, что важно не просто купить и подарить все необходимое. Мы стараемся сделать подготовку к школе настоящим праздником для ребят. Поэтому зачастую наши сотрудники отправляются по магазинам вместе с детьми, а день подготовки к школе завершают чаепитием».

Помимо адресной помощи многодетным семьям была оказана поддержка ребятам из детских домов и социально-реабилитационных центров. Так, сотрудники Шарыповского межрайонного отделения передали подарки ко Дню знаний воспитанникам Центра семьи «Шарыповский» (с. Холмогорское).

Фото: пресс-служба ПАО «Красноярскэнергосбыт» По материалам пресс-службы ПАО «Красноярскэнергосбыт»