После побега детей на Сельме в детсаду на Чайковского прутья забора частично обмотали плёнкой

Об этом «Клопс» сообщил очевидец.

Как заявила бухгалтер учреждения, таким образом отметили места для сварщиков.

"Они должны наварить дополнительные прутья в заборе, чтобы сузить ячейки. Сделать это надо для безопасности детей. У нас давно уже это запланировано", — сообщила представитель садика.

При этом сотрудница подчеркнула, что это никак не связано с происшествием в детском садике №55. Напомним, во вторник, 28 августа, двое трёхлетних детей не вернулись с прогулки. По предварительным данным, дети протиснулись через прутья в заборе. Пропажу обнаружили спустя несколько часов в километре от сада.