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После побега детей на Сельме в детсаду на Чайковского прутья забора частично обмотали плёнкой
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После побега детей на Сельме в детсаду на Чайковского прутья забора частично обмотали плёнкой 

Клопс.Ru 1 час назад
Об этом «Клопс» сообщил очевидец.
Как заявила бухгалтер учреждения, таким образом отметили места для сварщиков.
"Они должны наварить дополнительные прутья в заборе, чтобы сузить ячейки. Сделать это надо для безопасности детей. У нас давно уже это запланировано", — сообщила представитель садика.
При этом сотрудница подчеркнула, что это никак не связано с происшествием в детском садике №55. Напомним, во вторник, 28 августа, двое трёхлетних детей не вернулись с прогулки. По предварительным данным, дети протиснулись через прутья в заборе. Пропажу обнаружили спустя несколько часов в километре от сада.
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