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Новый детский сад примет воспитанников с начала учебного года на западе столицы
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Новый детский сад примет воспитанников с начала учебного года на западе столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Власти Москвы откроют к началу учебного года детский сад, рассчитанный на 125 мест. Новое учреждение дошкольного воспитания расположится на западе столицы.
— Новый детский сад на 125 мест введен в эксплуатацию на улице Мосфильмовская в Западном административном округе столицы, — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, здание будет располагать тремя этажами. Его площадь составит 3,4 тысячи квадратных метров. Ожидается, что уже 3 сентября состоится прием первых воспитанников. По информации пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства, детский сад соответствует всем новейшим требованиям, предъявленным к такого рода зданиям.
Дошкольное учреждение будет работать в составе жилого комплекса и станет вторым на его территории.
Ранее стало известно, что с начала 2018 года члены Москомархитектуры согласовали архитектурно-градостроительный облик 34 детских садов (подробнее…).
Между тем у родителей с сентября появится возможность оформить онлайн заявление на доверенное лицо, которое может сопровождать ребенка или забирать его из детского сада (далее…).
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