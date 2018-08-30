В жилом комплексе OSTROV открыт новый детский сад

В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте, 5, открылся муниципальный детский сад №77, рассчитанный на 75 детей.

Строительство и безвозмездная передача социального объекта в собственность города осуществлялась компанией «Строительный трест» на основании соглашения, заключенного с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Учреждение для малышей расположено на первом этаже дома, который компания «Строительный трест» ввела в эксплуатацию в декабре 2017 года, и занимает площадь 1 130 кв. м. В садике будут обучаться четыре группы детей от полутора до пяти лет. Занятия в детском дошкольном учреждении начнутся в ближайший понедельник, 3 сентября.

Новый детский сад — это вторая площадка ГБДОУ №77. Первая, рассчитанная на развитие детей в возрасте от полутора до восьми лет, продолжит свою работу на Петровском проспекте, 10.

В новом детском саду в ЖК OSTROV расположены игровые комнаты, музыкально-спортивный зал и пищеблок, а на его территории сконструирована детская площадка с безопасным покрытием.

В июне в ЖК OSTROV был также открыт частный детский сад сети Art Hello, площадью 305 кв. м, рассчитанный 38 малышей от двух до семи лет.