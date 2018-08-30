Центр молодежного парламентаризма объявил об акции «Продли лето»

Благотворительную акцию «Продли лето» устроят молодые парламентарии для Центра содействия семейного устройства детей.

«Продли лето» — так называется акция, которую начинающие политики приурочили к Международному Дню благотворительности. В ходе нее молодые парламентарии собирают необходимые вещи для детей — одежду, обувь, мягкие игрушки, книги, бытовую технику, электронику, канцтовары.