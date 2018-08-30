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Центр молодежного парламентаризма объявил об акции «Продли лето»
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Центр молодежного парламентаризма объявил об акции «Продли лето» 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Благотворительную акцию «Продли лето» устроят молодые парламентарии для Центра содействия семейного устройства детей.
«Продли лето» — так называется акция, которую начинающие политики приурочили к Международному Дню благотворительности. В ходе нее молодые парламентарии собирают необходимые вещи для детей — одежду, обувь, мягкие игрушки, книги, бытовую технику, электронику, канцтовары.
Важно, чтобы собранные вещи были пригодны для использования и не имели дефектов. По всем вопросам необходимо звонить Ильдару Аляутдинову по номеру телефона: 8 (903) 77-007-86.
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