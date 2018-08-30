5 вопросов о первых прививках

Расскажите о первых прививках детей. В какое время их делать?

Первые прививки у детей первого года жизни начинаются уже в родильном доме. В первые 12 часов жизни ребятишек делается первая прививка от гепатита группы В. На третий-четвертый день жизни ребенка делается прививка БЦЖ или БЦЖ-М, которая вакцинирует ребенка от туберкулеза.

Прививки нужно делать в роддоме или можно в поликлинике? Что лучше?

Если беременность у мамы протекала физиологически, у малыша нет никаких противопоказаний, никаких пороков внутриутробного развития или предполагаемых инфекций, то, конечно, их лучше делать в родильном отделении. Для того, чтобы иммунная система ребенка формировалась правильно и вовремя. Все прививки адаптированы и клинически отработаны для введения определенным возрастным категориям детей, поэтому лучше их делать в роддоме. Далее в поликлинике уже будут делаться следующие прививки.

В 2 месяца по новому приказу будет делаться уже вторая прививка от гепатита В. И тогда же начинается вакцинация против пневмококковой инфекции.

Далее через месяц, т.е. в 3 месяца начинается новый комплекс прививок от таких инфекций как дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция группы В. И вместе с ними уже ставится вторая прививка от пневмококковой инфекции. Последующие прививки ставятся через 45 дней.

Третья прививка от гепатита В ставится уже через 5 месяцев от второй, т.е. в 7 месяцев жизни ребенка.

Это основные прививки, которые делаются на первом году жизни.

Как они влияют на организм?

Так как у ребенка основная иммунная система формируется на первом году жизни, когда мы ставим прививки, вводим определенные антигены от различных инфекций детского возраста, естественно организм ребенка начинает вырабатывать антитела, которые встречаясь с данными инфекциями их распознают.

Это говорит о том, что ребенок или не заболевает данными инфекциями, или переносит их значительно легче и без каких-либо осложнений и летального исхода, которые могут вызвать данные инфекции у детей первого года жизни.