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5 вопросов о первых прививках
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5 вопросов о первых прививках 

Детстрана.ру 55 минут назад
Фото: Детстрана.ру
Расскажите о первых прививках детей. В какое время их делать?
Первые прививки у детей первого года жизни начинаются уже в родильном доме. В первые 12 часов жизни ребятишек делается первая прививка от гепатита группы В. На третий-четвертый день жизни ребенка делается прививка БЦЖ или БЦЖ-М, которая вакцинирует ребенка от туберкулеза.
Прививки нужно делать в роддоме или можно в поликлинике? Что лучше?
Если беременность у мамы протекала физиологически, у малыша нет никаких противопоказаний, никаких пороков внутриутробного развития или предполагаемых инфекций, то, конечно, их лучше делать в родильном отделении. Для того, чтобы иммунная система ребенка формировалась правильно и вовремя. Все прививки адаптированы и клинически отработаны для введения определенным возрастным категориям детей, поэтому лучше их делать в роддоме. Далее в поликлинике уже будут делаться следующие прививки.
В 2 месяца по новому приказу будет делаться уже вторая прививка от гепатита В. И тогда же начинается вакцинация против пневмококковой инфекции.
Далее через месяц, т.е. в 3 месяца начинается новый комплекс прививок от таких инфекций как дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция группы В. И вместе с ними уже ставится вторая прививка от пневмококковой инфекции. Последующие прививки ставятся через 45 дней.
Третья прививка от гепатита В ставится уже через 5 месяцев от второй, т.е. в 7 месяцев жизни ребенка.
Это основные прививки, которые делаются на первом году жизни.
Как они влияют на организм?
Так как у ребенка основная иммунная система формируется на первом году жизни, когда мы ставим прививки, вводим определенные антигены от различных инфекций детского возраста, естественно организм ребенка начинает вырабатывать антитела, которые встречаясь с данными инфекциями их распознают.
Это говорит о том, что ребенок или не заболевает данными инфекциями, или переносит их значительно легче и без каких-либо осложнений и летального исхода, которые могут вызвать данные инфекции у детей первого года жизни.
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