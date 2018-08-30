На Крайнем Севере детский сад для кочевников ушёл в отпуск

В Ненецком автономном округе единственный детский сад для кочевников ушёл в отпуск. Коренные жители отправились в посёлок на зимнюю стоянку, а воспитатели вернулись в Нарьян-Мар.

Идея создать дошкольное учреждение для детей коренных народов Севера во время сезона кочевания появилась всего несколько лет назад. В 2016 году кочевой детсад открыл свой первый сезон, воспитатели тогда за государственные деньги смогли обеспечить одну общину на весь регион.

Фотографии: «НАО 24»

Через год к проекту присоединилась другая община. В этом году воспитанниками стали уже 20 малышей кочевников. Кроме того, финансировать проект начали частные компании, которые приобрели каждому ребёнку по планшету, а также другую технику и игрушки. В будущем инициативу планируют распространить ещё на две общины. Воспитателями будущих скотоводов стали молодые педагоги автономного округа, которых транспортировали из столицы НАО к кочевникам и обратно на вертолётах.