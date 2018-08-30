Ещё
На Крайнем Севере детский сад для кочевников ушёл в отпуск
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

На Крайнем Севере детский сад для кочевников ушёл в отпуск 

Аист на крыше 50 минут назад
Фото: Аист на крыше
В Ненецком автономном округе единственный детский сад для кочевников ушёл в отпуск. Коренные жители отправились в посёлок на зимнюю стоянку, а воспитатели вернулись в Нарьян-Мар.
Идея создать дошкольное учреждение для детей коренных народов Севера во время сезона кочевания появилась всего несколько лет назад. В 2016 году кочевой детсад открыл свой первый сезон, воспитатели тогда за государственные деньги смогли обеспечить одну общину на весь регион.
Фотографии: «НАО 24»
Через год к проекту присоединилась другая община. В этом году воспитанниками стали уже 20 малышей кочевников. Кроме того, финансировать проект начали частные компании, которые приобрели каждому ребёнку по планшету, а также другую технику и игрушки. В будущем инициативу планируют распространить ещё на две общины. Воспитателями будущих скотоводов стали молодые педагоги автономного округа, которых транспортировали из столицы НАО к кочевникам и обратно на вертолётах.
Аист на крыше: последние новости
В омском детском саду объяснили наличие забора с колючей проволокой Вайнона Райдер призналась, что уже четверть века замужем за Киану Ривзом Петербуржец выиграл детское "классическое" Евровидение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сцены в фильмах, за которые актерам стыдно4
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
А вы видите животных на фотографиях?38
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Видео
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
02:59
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение