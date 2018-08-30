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Порядка 90% пропавших детей сами сбегают из дома, заявили эксперты
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Порядка 90% пропавших детей сами сбегают из дома, заявили эксперты 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Только порядка 10% случаев исчезновения детей в РФ связано с преступлениями или несчастными случаями, чаще всего они сами сбегают из дома или детских учреждений, сообщает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Международный день пропавших без вести, который отмечают в четверг.
Международный день пропавших без вести был учрежден по инициативе Международного комитета Красного Креста.
"Самая частая причина пропажи детей в России — самовольный уход из дома или детских учреждений. Оставшиеся 10% связаны с преступными или насильственными действиями в отношении детей и несчастными случаями. Подавляющее большинство пропавших детей возвращаются сами либо их находят спасатели или поисковые отряды", — говорится в сообщении центра.
По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в России, в 2017 году зафиксировано порядка 30 тысяч обращений граждан в правоохранительные органы по факту пропажи детей. Годом ранее эта цифра составляла около 45 тысяч несовершеннолетних, что «говорит о более чем 30-процентном сокращении количества заявлений о пропаже детей в 2017 году», сообщает фонд.
В большинстве случаев силами правоохранительных органов и при активном участии волонтерских организаций пропавшего удается найти в течение трех дней после его исчезновения. Если же за это время установить местонахождения пропавшего не удается, человека объявляют в розыск. По данным экспертов центра, каждый год в России объявляют в розыск от 7 до 10 тысяч детей, из которых более 2 тысяч — малолетние. В среднем ежегодно около 1,5 тысячи детей остаются в розыске на следующий год.
"Только в период с 1 апреля по 1 июля 2018 года подразделения Национального центра получили порядка 326 заявок о пропаже граждан, из них 226 человек было найдено. Из общего числа заявок о пропаже — 163 несовершеннолетних, из них найдено и живы 132 ребенка", — информирует центр.
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