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В Твери полиция выяснила причину заболевания десяти детей в лагере
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В Твери полиция выяснила причину заболевания десяти детей в лагере 

РИА Новости 35 минут назад
ВОРОНЕЖ, 30 авг — РИА Новости. Полиция выяснила, что заболевание десяти воспитанников лагеря «Романтик» в Тверской области произошло из-за того, что один из детей прибыл туда с ОРВИ, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Вадим Левшин.
Ранее СУ СК по региону сообщило, что в ночь на 18 июля в детском лагере «Романтик», расположенном в Калининском районе Тверской области, в медицинский пункт обратились 10 детей в возрасте от 10 до 12 лет с признаками отравления. Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.
"Проверка проведена, фактов отравления детей не установлено. В лагерь прибыл ребенок с ОРВИ, и в результате произошло заражение других детей, с которыми он контактировал", — сказал собеседник агентства.
По словам Левшина, все дети выздоровели, в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием события преступления.
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